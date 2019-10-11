Сбой произошел на первом энергоблоке Запорожской АЭС

«В 04:23 из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд № 5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности. Из-за отказа не включился в работу автоматически дизель-генератор № 1», — рассказали на электростанции.

Инспекция создала комиссию, которой предстоит расследовать причины сбоя. Сейчас первый энергоблок находится на планово-предупредительном ремонте. Реакторная установка переведена в режим «перегрузка топлива».

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Радиационная обстановка на площадке АЭС, в Энергодаре и Запорожье осталась без изменений, заверили в инспекции. Физическая защита АЭС находится в штатном режиме.

Запорожская АЭС — станция суммарной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году. Всего на станции в работе шесть энергоблоков, последний из которых введен в эксплуатацию уже при Незалежной, в 1995 году.