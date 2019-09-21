Сажали деревья и знакомились с соседями. Акция «Наш лес» прошла в Котельниках

Акция «Наш лес» проходит во всех городах Подмосковья. В Котельниках сажать деревья вышли школьники и чиновники. А соседи объединились, чтобы навести порядок в своем микрорайоне.

Даже если инвентарь больше тебя, это не повод отказываться от посадки деревьев. Свои первые саженцы пытаются посадить дети, а взрослые объединились в команды — акция не на скорость, а на качество. Даже незнакомые друг с другом люди делают все сообща и называют себя друзьями — ведь все живут в Котельниках и участвуют в благоустройстве.

Источник фото: Ольга Гавриш

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Традицию приходить на акцию с семьей поддержал и глава городского округа. Андрей Булгаков сажает деревья вместе с сыном. А заместитель министра благоустройства Подмосковья взял в Котельники двух детей и, не дожидаясь всех, они отправились на посадку деревьев.

«В посадке деревьев фальстарта не бывает. Ты либо сажаешь, либо не сажаешь. Поэтому мы посадили», — сказал замминистра благоустройства Московской области Александр Парий.

Источник фото: Ольга Гавриш

В Котельниках облагораживают территорию рядом с вылетными магистралями и наводят порядок в Кузьминском лесопарке.

«Он много лет не благоустраивался, им не занимались. Мы за этот сезон избавили его от валежника и разбили экозоны. Они не требуют много средств. Мы делаем эколавочки, сажаем деревья», — рассказал глава муниципалитета Андрей Булгаков.

Источник фото: Ольга Гавриш

Всего в городе в день акции организовано более десятка площадок. На каждой жители сначала сажали деревья, а потом знакомились с соседями — за чаем и кашей.