Экология 02 февраля 2023, 03:25 Санкт-Петербург затопило грязью из-за растаявшего снега

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Первый день февраля в Санкт-Петербурге выдался снежным. Однако в некоторых районах снег довольно быстро растаял, превратившись в грязь и лужи. Многих жителей города возмутила такая ситуация, сообщило РИА ФАН.

Проблема снега остается актуальной для города. Несмотря на регулярные уверения в том, что власти закупили достаточно техники и наняли необходимое число работников, Санкт-Петербург периодически покрывается грязью.

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Губернатор Александр Беглов заявил, что в плохом качестве уборки снега виноваты подрядчики.