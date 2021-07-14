Самый высокий водопад Ленинградской области пересох из-за жары

Водопад, вытекающий из реки Саблинка в Ленинградской области, пересох из-за аномальной жары. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по природным ресурсам региона.

По данным «Мира 24», местных жителей и туристов попросили не гулять по сводам пересохшего водопада. Это небезопасно для самих людей, а также может привести к разрушению уступов.

Саблинский водопад самый высокий в регионе. Его высота составляет около четырех метров.