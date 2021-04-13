Самый теплый день с начала года пообещали жителям московского региона 13 апреля

Самым теплым днем с начала года окажется 13 апреля. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на погоду во вторник окажет влияние антициклон. В Москве и Подмосковье ожидается переменчивая облачность, но без осадков. Днем в российской столице от +21 до +23 градусов, в Московской области — до +24 градусов.

Как рассказал синоптик РИА «Новости», будет дуть юго-восточный ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 752 миллиметра ртутного столба.

Если столбики термометров поднимутся выше +20, то 13 апреля станет самым теплым днем с начала года. До этого рекорд зафиксировали 11 апреля, когда в московском регионе было +17,8 градуса. Это на семь градусов выше нормы.

«Кроме того, мы ожидаем обновления суточного рекорда для 13 апреля, который на текущий момент составляет 20,4 градуса и был установлен в 2008 году», — отметил Леус.

К концу недели может похолодать. Уже в пятницу и выходные обещают +14…+16 градусов.