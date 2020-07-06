«Самый мокрый месяц»: ливни и грозы снова придут в московский регион

Мощные грозы и ливни снова придут в Москву и Подмосковье. Об этом «360» рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Июль — самый мокрый месяц для Москвы, для него норма осадков — 90 миллиметров. Однако такие летние грозы имеют одно преимущество: они недолговременные. Само дождевое облако небольшое, поэтому ливень и гроза только под ним, а справа и слева от тучи может быть сухо», — объяснил Анатолий Цыганков.

Кроме обильных осадков, москвичей также снова ждут перепады температур, которые наблюдаются с мая. По словам Цыганкова, до четверга в столице и регионе будет около 30 градусов тепла, а потом придет похолодание до 20 градусов и грозы. К воскресенью жара вернется.

Анатолий Цыганков объяснил, что такие перепады связаны с расположением московского региона на границе между двух воздушных масс: теплой и арктической. В этом году на территорию России ветер пригнал горячий воздух из Индии, Пакистана и других южных стран. А с севера идут холодные арктические массы — в них воздух прогревается лишь до 10-15 градусов днем. При столкновении образуются атмосферные фронты с сильными восходящими потоками и, соответственно, кучевыми и куче-дождевыми облаками. Именно они дают грозы, шквалистый ветер, ливень и даже град.

Напомним, 3 июля Москву и Подмосковье накрыл мощный ливень, превративший улицы в озера. Вода залила выходы из метро, дворы и дороги.