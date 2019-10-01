Самый крупный за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде

Айсберг весом около 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери. Его толщина — порядка 210 метров, а площадь составляет 1,6 тысячи квадратных километров.

Пространство айсберга D28, уточнила Русская служба «Би-Би-Си», ненамного меньше шотландского острова Скай.

Профессор Хелен Фрикер из Научно-исследовательского института Скриппса (США) назвала случившееся захватывающим событием. Ученые ожидали, что подобное может произойти, однако не смогли верно рассчитать место.

Предполагалось, что айсберг отколется недалеко от части шельфа под названием «Шатающийся зуб». Специалисты предсказывали его «сход» в период между 2010 и 2015 годами. Однако льдина по-прежнему на месте.

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По словам Фрикер, к глобальному потеплению появление айсберга отношения не имеет. За ним обязательно будут наблюдать, так как из-за своих размеров глыба потенциально угрожает океанским судам.

Эймери является третьим по величине ледяным шлейфом в Антарктике. Его общая площадь составляет порядка 40 тысяч километров. В прошлый раз по-настоящему крупный айсберг — порядка девяти тысяч «квадратов» по площади — откалывался от Эймери около 50 лет назад, в начале 1960-х годов.