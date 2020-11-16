Самый холодный день осени ожидается в Москве 16 ноября

Самым холодным днем текущей осени может стать понедельник, 16 ноября. Температура воздуха днем опустится до -2 градусов.

«Мы сегодня ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в Москве составит 0 — минус 2, в Подмосковье от минус 4 до плюс 1», — заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению метеоролога, 16 ноября можно назвать самым холодным днем с начала осени. Это же касается и предстоящей ночи. Температура воздуха после заката опустится до -4-6 градусов. Атмосферное давление будет чуть выше нормы — 761 миллиметр ртутного столба.

В течение недели по всей России будут наблюдаться погодные аномалии. В разных концах страны температура воздуха то резко опустится, то внезапно поднимется. Например, в азиатской части России температура будет держаться на отметке выше нормы на 12-20 градусов. В северных широтах тоже будет теплее, чем обычно в это время. Там температура превысит норму на 4-8 градусов.