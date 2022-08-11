Самые экологичные бренды отберут в России

«Зеленую премию» проведет Российский экологический оператор

Российский экологический оператор отберет самые экологичные бренды на конкурсе «Зеленая премия» среди отечественных компаний. Их будут оценивать по представленным проектам и по соответствию самой компании зеленым стандартам. Победители смогут представить свои проекты на Российской экологической неделе, которая пройдет осенью 2022 года. Об этом сообщил глава публично-правовой компании Денис Буцаев.

«На конкурсе „Зеленая премия“ мы хотим отобрать проекты, которые создавались для формирования новой модели поведения нашего общества. Это отказ от одноразового пластика, сортировка отходов, переработка и многое другое. Со своей стороны мы можем подсказать, где бизнес по-настоящему вовлечен в экоповестку, а где это обыкновенный гринвошинг. В этом смысле номинация „Корпоративные проекты“ позволит выявить лучшие зеленые бренды. Те, кто выйдет в очный отбор, смогут рассчитывать на грант от нас и наших партнеров. Помимо этого победителям предоставят возможность отдать на экспертизу свои проекты, а затем представить их на Российской экологической неделе осенью этого года», — отметил Денис Буцаев.

В номинации «Корпоративные проекты» будут представлены проекты крупных компаний, которые направлены на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Также к участию могут приниматься описания экологических инициатив в области устойчивого развития, внедренных брендом на уровне своих офисов, внутри компании. Преимуществом будет являться большой офлайн и онлайн-охват проекта, общественный резонанс, значимость инициативы для достижения целей устойчивого развития в стране. Премии будут присуждаться по двум направлениям: проекты брендов и соответствие самой компании зеленым стандартам.

«В прошлом году победителей „Зеленой премии“ награждала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она обратила внимание, что в решении экологических проблем ключевую роль играет активность граждан, волонтеров и бизнеса, и экология в этом плане всех объединяет. И здесь сложно не согласиться. В 2021 году мы получили множество заявок, в шорт-лист отобрали 20 проектов от брендов, многие из них были направлены на сбор и переработку вторичного сырья. При этом среди номинантов были как крупные, так и небольшие компании. Но главное, что всех объединяло стремление сделать свою деятельность более экологичной и стимулировать остальных поступать также», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

В 2021 году в шорт-лист «Брендов» попали проекты от таких компаний, как «Ингка Сентерс», АО «СОЭМЗ», ИКЕА, «Леруа Мерлен», OZON, Duracell, «Магнит», Henkel, МТС, ОАО «РЖД», Lamoda, Росмолодежь, ДОБРО. РФ, «Макдоналдс», «Экоплатформа», «Убиратор», Ecolean, BioMio, «Чистая линия» (Unilever), Mars Petcare.

Победителем в номинации «Бренды» стала группа Ингка с брендами Мега и ИКЕА. Эти бренды подали самое большое число проектов, направленных на устойчивое развитие и повышение экологической культуры. Второе место занял бренд Duracell Russia с проектом «Сдай батарейки вместе с Duracell», третье — компания «Экоплатформа» за сбор тары в магазинах, торговых и офисных центрах и парках. Специальные призы получили отель The Ritz-Carlton, Ubirator, «Чистая линия», ПАО «Магнит», «Леруа Мерлен», ПАО «МТС», OZON.