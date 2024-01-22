Экология 22 января 2024, 15:27 Самую высокую скульптуру из отходов покажут при поддержке РЭО на фестивале в Сочи РЭО

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Самый высокий арт-объект из переработанного пластика покажут при поддержке Российского экологического оператора на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в Сочи. Там также разместят работы финалистов конкурса РЭО «Зеленый квадрат».

Фото: Реальное время

«В марте на федеральной территории „Сириус“ состоится ВФМ, с которым мы сотрудничаем в рамках нашего конкурса „Зеленый квадрат“. Там будут размещены арт-объекты из отходов, в том числе самый большой арт-объект из переработанного пластика и многие другие концептуальные произведения искусства на тему экологии и переработки отходов. Наша задача — поддержать авторов и популяризовать экологическое мышление среди как можно большего количества людей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Арт-объект «Тотем вечного сохранения воды» создал скульптор из Марокко Медерик Тюрей. Скульптура высотой 5,4 метра посвящена экологическим проблемам Африканского континента — неравному и затрудненному доступу к чистой питьевой воде, именно поэтому работа выполнена из разноцветных пластиковых емкостей для воды.

«Помимо указанной скульптуры, на ВФМ будут размещены арт-объекты, созданные в рамках конкурса „Зеленый квадрат“. Для участия в нем можно подать заявку на сайте, мы продлили прием до 26 января. Также победители конкурса смогут поучаствовать в очной образовательной программе Академии творческих индустрий „Меганом“ в феврале. Ее организовывают наши партнеры из арт-кластера „Таврида“ в Крыму», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Подать заявку для участия и ознакомиться с условиями можно на сайте конкурса.