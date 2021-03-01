Самка леопарда выбралась из западни браконьеров в Приморье

В Приморском крае беременной самке леопарда, обитающей на территории заповедника «Земля леопарда», удалось выбраться из ловушки браконьеров. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что животное оказалось на китайской территории и попало в западню, которая предназначалась для копытных. Ловушка представляла собой петлю, впивающуюся в тело потенциальной жертвы. Самка леопарда выбралась, но на животе у нее остался большой шрам.

Через некоторое время она смогла родить двух котят. По данным информагентства, хранителем зверя в 2015 году стал американский актер Стивен Сигал. Он назвал животное Борте в честь второй супруги Чингисхана.