Самая холодная ночь этой осени зафиксирована в Москве

Ранее в Гидрометцентре России предупреждали, что в ночь на пятницу и субботу в столичном регионе возможны первые заморозки — до -3 градусов.

Похолодание идет на Москву и область. Но тепло еще будет Подробнее

В метеобюро также добавили, что самым холодным 15 сентября в Москве было в 1884 году — тогда в Москве было -2,6 градуса.

По данным Гидрометцентра, днем 18 сентября в Москве около +13 градусов. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений со скоростью до семи метров в секунду.

Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

В четверг, 19 сентября, метеообстановка в столице существенно не изменится. В ночь со среды на четверг снова похолодает до +6 градусов.