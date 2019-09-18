Самая холодная ночь этой осени зафиксирована в Москве
Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в 2019 году. Метеостанция в районе ВДНХ в ночь на среду зафиксировала отметку +6,4 градуса. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро Москвы.
Ранее в Гидрометцентре России предупреждали, что в ночь на пятницу и субботу в столичном регионе возможны первые заморозки — до -3 градусов.
Похолодание идет на Москву и область. Но тепло еще будетПодробнее
В метеобюро также добавили, что самым холодным 15 сентября в Москве было в 1884 году — тогда в Москве было -2,6 градуса.
По данным Гидрометцентра, днем 18 сентября в Москве около +13 градусов. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений со скоростью до семи метров в секунду.
Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
В четверг, 19 сентября, метеообстановка в столице существенно не изменится. В ночь со среды на четверг снова похолодает до +6 градусов.