  • Самая холодная ночь этой осени зафиксирована в Москве

    18 сентября 2019, 10:42

    Андрей Иванов

    Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в 2019 году. Метеостанция в районе ВДНХ в ночь на среду зафиксировала отметку +6,4 градуса. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро Москвы.
    Самая холодная ночь этой осени зафиксирована в Москве

    Ранее в Гидрометцентре России предупреждали, что в ночь на пятницу и субботу в столичном регионе возможны первые заморозки — до -3 градусов.

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    В метеобюро также добавили, что самым холодным 15 сентября в Москве было в 1884 году — тогда в Москве было -2,6 градуса.

    По данным Гидрометцентра, днем 18 сентября в Москве около +13 градусов. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений со скоростью до семи метров в секунду.

    Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

    В четверг, 19 сентября, метеообстановка в столице существенно не изменится. В ночь со среды на четверг снова похолодает до +6 градусов.