Сам оповестит о заполнении. В Реутове установили мусорные контейнеры с чипами

Мусорные контейнеры с искусственным интеллектом появились в подмосковном Реутове. Об этом сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

Фото: Алексей Оводов

Глава муниципалитета напомнил, что в Реутове реализуется пилотный проект «Умный город», который предусматривает цифровизацию всех коммунальных процессов.

«Данные обо всех событиях города будут стекаться на единый диспетчерский пульт. В частности, встроенный в мусорные контейнеры компьютер вовремя сообщит на пульт диспетчеру о наполненности контейнера и о необходимости своевременного вывоза мусора», — рассказал Станислав Каторов.

Такая система позволяет экономить средства на транспортировку отходов и помогает выстроить оптимальный маршрут движения мусоровозов.

Фото: Алексей Оводов

«Наша цель — автоматизировать все коммунальные процессы и получать всю информацию о деятельности ЖКХ в реальном времени, сделав жизнь жителей города удобной и современной», — подчеркнул глава городского округа.

Соглашение о внедрении проекта «Умный город» на территории подмосковных Дубны, Ивантеевки и Реутова было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума-2019. Проект «Умный город» — это передовые цифровые и инженерные решения, организационно-методические подходы и правовые модели, применяемые для цифрового преобразования городской и коммунальной инфраструктур.