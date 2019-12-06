Сахалинские экологи выступили против строительства горнолыжного курорта

«Эковахта Сахалина» подала иск против уничтожения десятков тысяч краснокнижных растений. Они могут исчезнуть из-за развития горнолыжного комплекса на юге Сахалина.

Экологи попросили Южно-Сахалинский городской суд запретить дальнейшее строительство горнолыжных трасс и подъемников на горе Острой, сообщили в пресс-службе организации. Речь в том числе идет и о рубке леса.

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На горе Острой, которая входит в Майорский горный массив, любят бывать туристы. Здесь также постоянно собирают бруснику, голубику и рябину. Территория, отметили в «Эковахте Сахалина», является местом произрастания редких реликтовых растений из Красных книг России и региона. На горе обитает исчезающая сахалинская кабарга (небольшое парнокопытное животное — прим. ред.).

Экологи уверены, что из-за строительства горнолыжного комплекса будут уничтожены огромные участки леса с охраняемыми растениями, пострадают туристические тропы.

Предъявленные «Эковахтой Сахалина» исковые требования, заметили в пресс-службе, основаны на полученных результатах обследований учеными застраиваемых земель. Там, где запроектированы горные трассы и канатные дороги, растут свыше 55 тысяч экземпляров краснокнижных растений, из которых шесть включены в Красную книгу России.

Инфраструктура курорта, подчеркнули экологи, «неизбежно уничтожит уникальные места компактного произрастания этих редких видов».

Предварительное судебное заседание назначено на 20 января.