Экология 01 июня 2023, 06:18 Сахалин пережил два землетрясения за утро РАН сообщила о втором с начала 1 июня землетрясении на Сахалине, магнитудой 3,3 РИА «Новости»

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На Сахалине 1 июня случились два землетрясения. Филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал подземные толчки магнитудой 3,5 и 3,3. Никто не пострадал, сообщило РИА «Новости».

Первое землетрясение с эпицентром в семи километрах к востоку от села Рощино Смирныховского района произошло в 09:44 (01:44 по московскому времени). Очаг находился на глубине семи километров. Второй случай зафиксировали в 10:16 (02:16 по московскому времени) на аналогичной глубине и в том же районе, но в 18 километрах к юго-западу от села Онор.

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Местные жители почувствовали толчки, сообщило Главное управление МЧС России по Сахалинской области после первого землетрясения. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

В Камчатском заливе у восточного берега Камчатки в ночь на 1 июня произошло землетрясение большей мощности — магнитудой 5,2. В населенных пунктах подземные толчки не ощутили, эпицентр находился на расстоянии 385 километров от Петропавловска-Камчатского.