Сахалин накрыло мокрым снегом. Видео

На Сахалине в понедельник дует сильный ветер, пасмурно и идет мокрый снег. Кроме того, в четырех населенных пунктах произошло аварийное отключение электроснабжения. В соцсетях местные жители начали делиться видео.

«19 апреля 2021. Наконец-то пришла „настоящая“ весна», — написал пользователь Instagram под ником ange7lok.

Из-за непогоды даже произошла авария. Водитель автобуса, видимо, не справился с управлением и вылетел с трассы. На кадрах видно, что на место уже приехали сотрудники ГИБДД. О пострадавших информации нет.

Пользователь под ником cool.portnoy61 показал свой заснеженный двор. Под снегом оказалось все, даже деревья. Также за окном видна небольшая метель.

Другой местный житель написал, что апрель радует своей непредсказуемостью. На видео можно увидеть, как проезжая часть засыпана снегом, а осадки все еще не прекращаются.

По данным сайта компании «Сахалинэнерго», из-за непогоды частично нарушено электроснабжение в городах Корсакове и Холмске, селах Березняки и Пионеры. Кроме того, в областном центре без электроэнергии осталась часть улиц в планировочных районах Хомутово и Луговое, поселке Октябрьский, районе «Эдем», ряд домов на пересечении проспекта Победы и улицы Железнодорожной.

Накануне синоптики объявили экстренное предупреждение о действии циклона с ветром на побережье до 20-25 метров в секунду на территории 10 районов области.