Садоводам рассказали, как не допустить почернения помидоров

Садоводы часто сталкиваются с проблемой почерневших помидоров. Такое заболевание может поражать до 80% всего урожая. О том, как не допустить подобного недуга и защитить овощи от заболевания, сообщило Ytro.news.

Зачастую причиной подобных симптомов у растений является грибок. Помимо почернения плодов, у растения также темнеют листья и цветки. Спустя какое-то время они сохнут и отпадают вовсе. Обычно при подобном заболевании листья кустов блестят во время дождя. Создается впечатление, будто они покрыты слоем масла.

Повлиять на развитие грибка может плохая вентиляция в теплице. Кроме того, может сказаться неправильная посадка растений и скачки температуры. Благотворнее всего на распространение грибка влияет пасмурная погода, избыток азота в почве или нехватка калия, магния, йода и меди. Близкое расположение клубней картофеля может негативно сказаться на здоровье помидоров.

Чтобы не допустить распространения заболевания, необходимо проводить тщательную профилактику. Если вы заметили зараженные стебли и плоды, стоит сразу избавиться от них. Желательно сжечь растение подальше от грядок. Перед посадкой семена помидоров стоит обработать хлоргексидином или зеленкой. Листья растения во время вегетации можно обработать фунгицидом.

Во время покупки семян, тщательно изучайте упаковку. Обычно на ней содержится информация об устойчивости сорта к грибку. Собранные помидоры можно обработать в горячей воде. Такая процедура поможет убить 70% враждебных микроорганизмов.