Садовод рассказал о самых ядовитых дачных растениях

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов объяснил «Радио 1», что некоторые растения на дачном участке могут быть ядовиты.

«Пожалуй, самые ядовитые огородные растения — это картофель и помидоры. У картошки съедобный клубень, у томата — плоды, но только когда они созреют. Пока не созрели, они содержат ядовитые вещества», — процитировал Туманова «Петербургский дневник».

По его словам, наперстянка чуть более ядовита, чем помидоры и картошка, а самым ядовитым является садово-декоративное растение клещевина.

«У него очень ядовитые семена, можно жестко ими отравиться. Однако из этих семян добывают ту самую касторку, которая продается в аптеке», — уточнил специалист.

Также он отметил жимолость татарскую, на которой растут ядовитые ягоды.

«Кстати, тот же щавель содержит щавелевую кислоту — одно из самых ядовитых веществ. Но употребляют его в основном, когда он еще молодой и неядовитый», — добавил Туманов.