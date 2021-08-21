С глобальным потеплением предложили бороться с помощью кондиционеров

Вместо борьбы с глобальным потеплением глава регулятора нефтяной отрасли в Техасе Уэйн Кристиан призвал просто чаще пользоваться кондиционерами. Об этом он заявил на энергетической конференции NAPE в Хьюстоне.

Так Кристиан отреагировал на доклад ООН, в котором связывалось глобальное потепление с деятельностью человека в области сжигания ископаемого топлива. Отчет, как считают в организации, должен стать «похоронным звеном» ископаемым видам топлива.

Борьба с глобальным потеплением не стоит затрат на декарбонизацию энергетической системы, а также отказа от использования газа и нефти, заявил Кристиан.

«Вместо того, чтобы тратить 78 триллионов долларов на остановку производств по всему миру, запрещать странам третьего мира использовать угольную электроэнергию и тому подобное, просто включите проклятый кондиционер. Это так просто», — привело Bloomberg слова Кристиана.

Использование кондиционеров, как отметило издание со ссылкой на данные Международного энергетического агентства, утроилось с 1990 по 2016 год. На сегодня на них приходится примерно 10% всего потребления электроэнергии и 1,2 миллиарда тонн выбросов углекислого газа.

Южная вершина горы Кебнекайсе в Швеции, которая покрыта ледником, подтаяла. Из-за этого ее высота стала меньше почти на два метра и теперь составляет 2 094,6 метра над уровнем моря. Высота пика за последний год уменьшилась вследствие более высоких температур, считают исследователи научной станции Тарфала.