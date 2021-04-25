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    25 апреля 2021, 05:11

    С 26 апреля в Москву придут заморозки. На майские праздники потепление не ожидается

    Анастасия Кукова

    В Москве и Подмосковье 26–28 апреля ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха в регионе опустится до -3 градусов, а в столице до -1 градуса.

    С 26 апреля в Москву придут заморозки. На майские праздники потепление не ожидается

    Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ночь на 26 и 27 апреля прогнозируются -1 — +1 градус, на 28 апреля -1 — +4 градуса, на 29 апреля — 1-6 градусов тепла.

    Роман Вильфанд также считает, что в Центральном федеральном округе резкое потепление не ожидается.

    «Тепла такого резкого на первые дни мая пока ждать не стоит. Конечно, более надежный прогноз мы выпустим позже, но пока что по всем расчетам, которые мы провели, резкого повышения температуры не просматривается», — сообщил он агентству.

    Аномально теплая температура, в среднем, выше нормы на 10-12 градусов, ожидается на Ямале, Чукотке и в Сибири.