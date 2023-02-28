Экология 28 февраля 2023, 13:16 Рыбы с человекоподобным желудком помогли российским ученым изучить переработку просроченных овощей и хлеба в корм

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Эксперимент провели ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова по заказу Российского экологического оператора.

Хлеб, гречка, свекла, капуста, морковь, яблоки, апельсины и мандарины с истекшим сроком годности, переработанные в корм, не повлияли на мутацию рыб. Исследование проводилось для выявления эффективных методик утилизации просроченных продуктов, образуемых в ретейле и общепите, и дальнейшего использования полученного вторсырья из них при производстве комбикормов.

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«В рамках большого исследования РЭУ им. Г. В. Плеханова по заказу РЭО был проведен эксперимент по выявлению генотоксичности в переработанных зерномучных и плодоовощных товарах с истекающими сроками годности. Целью было выявить, можно ли использовать просрочку для производства комбикормов, насколько это безопасно. Для опытов использовалась рыбка Danio rerio из-за сходства ее желудочно-кишечного тракта с человеческим и других необходимых характеристик для исследования. И ученые выяснили, что все исследуемые образцы не вызывали превышения порога генотоксичности. Это значит, что никаких мутаций у животных, потребляющих такой корм, не последует. Конечно, требуются дополнительные исследования, но уже сейчас понятно, что с большой долей вероятности просроченные продукты, которые, например, образуются в ретейле или общепите, можно возвращать в оборот и делать из таких отходов полезное вторсырье», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Для исследования были взяты хлеб «Бородинский», «Дарницкий», батон «Звездный», гречневая крупа, свекла весовая, капуста белокочанная, морковь весовая, яблоко «Новый урожай», апельсин, мандарин, переработанные в мелкодисперсный порошок. При помощи микроядерного теста эритроцитов рыбы Danio rerio ученые оценивали наличие в них генотоксического эффекта. Генотоксичность — это способность различных факторов (химических, физических, биологических) оказывать повреждающее воздействие на генетическую структуру организма (мутации).

Выбор пал на Danio rerio по многим причинам, в том числе потому, что эта рыба часто реагирует на токсические вещества так же, как и высшие позвоночные, и может использоваться для отслеживания химических веществ, которые обладают тератогенным или канцерогенным потенциалом для человека. Кроме того, Danio rerio показывает 70% сходства с людьми, что делает ее идеальной моделью для тестов на ксенобиотики, а также пищевые ингредиенты, которые предполагают включать в рацион человека. Благодаря чувствительности Danio rerio к любым токсинам можно определить минимальные концентрации веществ, которые не будут оказывать негативного воздействия на организм человека.

Таким образом применение в качестве тест-объектов Danio rerio позволяет экстраполировать полученные результаты на организм человека. Danio rerio является всеядным живым организмом и строение его желудочно-кишечного тракта сходно с человеком, что позволяет использовать его в качестве биомодели.

Ученые поместили экспериментальные группы Danio rerio возрастом 4 месяца в количестве 30 особей одного пола (самцы) в аквариумы объемом 50 л при температуре 20−24 градусов по Цельсию. Рыбок кормили дважды в сутки в течение 15 дней. Всего в эксперименте было задействовано 550 особей Danio rerio. Эксперимент повторяли три раза.