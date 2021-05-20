Рыбаки поймали синего краба на Шикотане. Видео

На Шикотане рыбаки выловили синего краба. Необычный улов случился в бухте Крабозаводской. Они сняли краба на видео и отпустили в море.

Видео появилось в местном Теlеgrаm-канале. Синий цвет так поразил рыбаков, что автор ролика заявил: расцветка краба могла стать такой после аварии на АЭС «Фукусима-1». На кадрах можно увидеть, что сверху ракообразный светло-синего цвета, а снизу — белого. После осмотра мужчины отпустили краба обратно в воду.

Из открытых источников следует, что синие крабы обитают в Беринговом, Охотском и Японском моря. Зимой они держатся на глубине до 300 метров. Максимальный вес может достигать пяти килограммов. Весной самки синих крабов линяют, происходит спаривание и откладка икры, затем они уходят обратно на мелководье.

В середине мая ихтиологи из США выловили в реке Детройт огромного осетра возрастом более 100 лет. Рыбу исследовали и выпустили обратно в воду. По словам специалистов, длина осетра составляет около 2,1 метра. Размер пресноводных увеличивается в течение всей их жизни. Выловленная рыба, скорее всего, была самкой.