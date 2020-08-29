Рыбаки из Краснодарского края пожаловались на массовый мор рыбы. Видео
Местные рыбаки на видео сняли весь масштаб бедствия. Кадры сделаны у поселка Стрелка Темрюкского района.
По словам Глущенко, все дело в засухе. Водохранилище опустело, лиманы мелеют, рассказал он изданию «Подъем».
«Информация о том, что фермеры берут воду и лиман от этого высох, — это чушь. Канал, питающий лиман, не забит, я туда лично выезжал, смотрел. Там просто мало воды сейчас», — отметил чиновник.
Глущенко не исключил, что проблема с водой может возникнуть в Темрюкском районе. Но сделать пока ничего нельзя. Нужно просто ждать изменений в природе. При этом собеседник издания подчеркнул, что сейчас ситуация критическая.
«Рыба дохнет. Лиман высох, его поверхность — это пустыня, земля потрескавшаяся. Больно, жалко, но воду в ведрах туда ни откуда не принесёшь. Это природное явление», — заключил он.