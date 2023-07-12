Экология 12 июля 2023, 15:02 Русгидро начало торговать золошлаками на цифровой платформе РЭО РИА «Новости»

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Компания «Русгидро» подписала оферту с Электронной торговой площадкой по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора. Компания планирует торговать золошлаковыми отходами.

«Русгидро зашло на нашу площадку по торговле вторсырьем, на которой планирует продавать золошлаковые отходы. Такие отходы применяются при изготовлении цемента и бетона, поэтому в них заинтересованы соответствующие заводы. На ЭТП данная категория вторсырья не новая, ей уже торгуют различные компании. Хочу напомнить, что в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ принята отраслевая программа по применению вторсырья из отходов в строительстве и ЖКХ. К 2030 году этот показатель должен достичь 40%», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На данный момент компания «Русгидро» выставила на ЭТП 5 лотов в категории «Золошлаковые отходы/Отходы промышленные и строительные» на общую сумму 21 млн рублей.

Также золошлаками на площадке торгует энергетическая компания «Интер РАО».

«На сегодняшний день на ЭТП зарегистрировано 1005 пользователей, всего выставлено 596 лотов на сумму более чем 1 млрд рублей», — сообщил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.