Руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал хорошую погоду в Москве на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в выходные в Москве ожидается «очень радостная погода». Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он уточнил, что 7 и 8 мая будет облачно, но без осадков. При этом довольно тепло.

«Температура радует на слух — +5… +7 градусов минимальная, максимальная — +17… +19.», — подчеркнул Вильфанд.

При этом к 9 мая немного похолодает и возможны осадки, заключил он.