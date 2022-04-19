Руководитель Гидрометцентра Вильфанд сделал прогноз погоды в России

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в ближайшее время. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Он отметил, что на юге России — в Астраханской и Волгоградской областях — температура поднимется до +25 градусов. Также тепло ожидается в Приморском крае, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области.

А вот в Омскую, Томскую и Новосибирскую области, наоборот, придется похолодание — с +20 до +7… +9 градусов. Ночью температура будет отрицательной.