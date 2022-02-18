Руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал, когда ждать возвращения морозов

В последние дни в России отмечается значительное потепление. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал, когда ждать возвращения зимы.

Эксперт обрататил внимание на тот факт, что сейчас температура остается на экстремально высоких показателях. По его словам, обычно такая погода бывает в апреле.

«Температура сегодня больше соответствует первым числам апреля. В течение ближайших семь дней существенного понижения ждать не стоит. Температура будет выше нормы на 5-6 градусов (а не на 10-11, как сегодня!). По сравнению с сегодняшней температурой, она несколько понизится», — сообщил Роман Вильфанд.

Он добавил, что в ближайшее время ждать сильного похолодания не стоит. Температура может опуститься не ниже отметки в -9 градусов ночью.