Экология 20 апреля 2023, 15:29 «РТ-Инвест» провел первую сделку на цифровой платформе по продаже вторсырья

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Компания продала 20 тонн вторсырья.

Компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) провела сделку по продаже вторсырья на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) Российского экологического оператора.

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«„РТ-Инвест“ является одним из крупнейших участников ЭТП РЭО. Компания активно использует площадку, и уже провела сделку, продав 20 тонн полимерных отходов ПВД (LDPE). Мы следим за тем, как пользователи используют возможности площадки, и отмечаем тенденцию, что самые крупные игроки отрасли проявляют наибольшую активность. Однако площадка рассчитана на сделки любой сложности и стоимости. Цель создания ЭТП — дать отрасли удобный инструмент, который позволит взаимодействовать с проверенными игроками рынка», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Помимо «РТ-Инвест» на площадке уже зарегистрировано около 750 пользователей. Количество сделок растет, и ЭТП добавила новую услугу для всех пользователей «Личный брокер». Она позволяет находить наиболее выгодные сделки и актуальные предложения по лоту. Подключить услугу и получить персональный анализ лотов на вторсырье можно бесплатно после прохождения опроса. Для того, чтобы пройти опрос, необходимо зарегистрироваться на площадке по ссылке.

«В основном на ЭТП проводят сделки по продаже вторичного сырья. Но 30% сделок на площадке — услуги по выполнению норматива утилизации. Изначально площадка создавалась для обеления рынка утилизации, соответственно все утилизаторы для работы на площадке проходят тщательную проверку. Выполнение нормативов утилизации посредством честных участников отрасли — обязательная составляющая для эффективной работы механизма расширенной ответственности производителя (РОП)», — отметил руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). К площадке присоединились свыше 750 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 696 миллионов рублей.