Экология 16 августа 2023, 04:13 «Ростовское лето» придет в Москву Синоптик Вильфанд: «ростовское лето» с 30-градусной жарой ждет москвичей РИА «Новости»

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре, которая ждет москвичей на этой неделе. По словам главного синоптика России, такая погода во второй половине августа скорее характерна для Ростова-на-Дону, а не для столицы. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

«16 августа температура будет 26-28 градусов, в четверг — 27-29 градусов, а в пятницу — 29-31 градус», — рассказал Вильфанд.

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Но «ростовское лето» в столице продлится недолго. По словам синоптика, заметное похолодание ждет москвичей уже в эти выходные.

На прошлой неделе Роман Вильфанд предсказал жаркую погоду с температурой до +39 градусов в южных регионах России. Аномальная жара накрыла Ставропольский край, Волгоградскую и Астраханскую области, Калмыкию и все республики Северного Кавказа.