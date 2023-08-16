16 августа 2023, 04:13
«Ростовское лето» придет в Москву
Синоптик Вильфанд: «ростовское лето» с 30-градусной жарой ждет москвичей
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре, которая ждет москвичей на этой неделе. По словам главного синоптика России, такая погода во второй половине августа скорее характерна для Ростова-на-Дону, а не для столицы. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.
«16 августа температура будет 26-28 градусов, в четверг — 27-29 градусов, а в пятницу — 29-31 градус», — рассказал Вильфанд.
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Но «ростовское лето» в столице продлится недолго. По словам синоптика, заметное похолодание ждет москвичей уже в эти выходные.
На прошлой неделе Роман Вильфанд предсказал жаркую погоду с температурой до +39 градусов в южных регионах России. Аномальная жара накрыла Ставропольский край, Волгоградскую и Астраханскую области, Калмыкию и все республики Северного Кавказа.
Гидрометцентр РФ
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