Экология 06 июля 2023, 19:25 Ростовчанам запретили купаться из-за холероподобных бактерий Роспотребнадзор: холероподобную микрофлору нашли в реке Темерник в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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В водах реки Темерник в Ростове-на-Дону специалисты обнаружили холероподобную микрофлору. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«В результате мониторинга выделили типичную для этого времени года холероподобную микрофлору в реке Темерник», — отметили в ведомстве.

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После этого специалисты решили ввести ограничения на купание, рыбалку и использование воды реки Темерник для хозяйственных нужд. Такие же меры будут действовать в Ростовском море и Северном водохранилище, пока идут лабораторные исследования. Сейчас эпидемическая обстановка в области стабильная.

Роспотребнадзор рекомендовал местным жителям соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешенных местах и стараться не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.

По данным ведомства, специалисты проводили мониторинг загрязнения водоемов и рек из-за жаркой погоды и частых дождей в регионе.

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