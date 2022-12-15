Экология 15 декабря 2022, 17:17 Рост платы за вывоз мусора снизится в ряде регионов

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Соответствующее постановление подписало Правительство

Регоператорам, которые не выполнили годовой план по вложениям в инфраструктуру по обращению с ТКО, исключат из тарифа инвестиционную составляющую. Соответствующее постановление N2295 подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ уточняет правила индексации тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Так, если регоператор не выполнил годовую инвестиционную программу, расходы на её реализацию не будут включаться в тарифы для населения в 2022-2023 годах.

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«Это очень важное постановление, которое, что называется, про справедливость. Возьмём два региона с одинаковыми тарифами. В одном инфраструктура обращения с ТКО наращивается в своём темпе, в другом — стагнация. Приходит время для индексации тарифов, и регионы заявляют, что понесли расходы на строительство новых производственных мощностей по сортировке и переработке ТКО. В первом случае регион действительно несёт расходы, а во втором просто хочет поднять тариф и усидеть на двух стульях. Это несправедливо. И данное постановление помогает решать эту проблему», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Ранее РЭО разъяснял, что плата за услугу по вывозу ТКО может вырасти максимум на 5% в пределах года, так как рост тарифа ограничен предельным ростом тарифа Федеральной антимонопольной службы. Более того, в 2020 году тарифы удалось снизить на 4%, это было сделано благодаря уточнению стоимости вывоза отходов.