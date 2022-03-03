Россию поделили на зоны по вывозу отходов: 177 компаний приступили к работе

Деятельность региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поделили на 287 зон. Всего к работе приступили 177 регоператоров. При этом нарушения и низкая собираемость привели к смене 13 региональных операторов с начала реформы. По мнению главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева и экспертов, уход регоператоров с рынка стал естественным процессом оздоровления отрасли.

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации определены 287 зон деятельности региональных операторов, выбрано 183 региональных оператора, из них 177 региональных оператора приступили к деятельности в 250 зонах. Напомню, инстутут регоператоров начал действовать в России с 2019 года. Сейчас лишь в 15 зонах региональные операторы пока не приступили к предоставлению услуги, это Камчатский край (5 из 10 зон), Краснодарский край (3 зоны), Республика Саха (Якутия) (6 из 12), Хабаровский край (1 зона). В 22 зонах еще предстоит выбрать регоператоров (Хабаровский край — 18 зон, Краснодарский край — 1 зона, Чукотский АО — 3 зоны).

При этом за 2019–2021 годы реализации реформы по обращению с ТКО произошла смена региональных операторов в 13 субъектах РФ: Алтайский край, Карачаево-Черкессия, Красноярский край, Магаданская область, Пензенская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Северная Осетия, Ростовская область, Дагестан, Томская область, Челябинская область и Чукотский Автономный округ. Таким образом отрасль по сути очистилась от недобросовестных региональных операторов», — сказал Денис Буцаев.

Наиболее частая причина смены регоператора — это низкая собираемость платежей.

«Смена региональных операторов произошла по следующим причинам: низкая собираемость платежей за оказанные услуги, в том числе по причине отсутствия доступа к персональным данным потребителей; низкие тарифы региональных операторов (отсутствие возможности включения выпадающих доходов при установлении регионами льготных тарифов); нарушение схем потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов», — объяснил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре ППК РЭО Евгений Карелов.

Также часть смен регоператоров обусловлена проблемами с удаленностью и труднодоступностью населенных пунктов. Это не позволяет региональным операторам, например, в Якутии и на Чукотке осуществлять качественно услугу по вывозу мусора. В Якутии в октябре 2021 года Западная зона была разделена на семь зон: Верхневилюйская, Вилюйская зона, Ленская зона, Мирнинская зона, Нюрбинская зона, Олекминская зона, Сунтарская и отобраны пять региональных операторов.

На территории Сунтарской и Вилюйской зоны региональным оператором определен ООО «Сайдам», в Олекминской зоне — ООО «Управляющая Компания Комфорт», в Ленской зоне — ООО «Профи», в Мирнинской зоне — действующий регоператор ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства», в Нюрбинской зоне — АО «Кировский угольный разрез», в Верхневилюйской зоне — ООО УК «ЖКХ». К деятельности они приступят после утверждения тарифа не позднее 1 марта 2022 года.

«Очевидно, что с позиции текущего дня мы видим, что состав участников отрасли по обращению с ТКО изменился. Так, в начале реформы появились регоператоры, пояаился институт региональных операторов. И, конечно, первые месяцы реформы их деятельность была очень непростой, по причине того, что собираемость платежей за новую услугу по обращению с ТКО была крайне низкая и территориальные схемы не всегда были правильно сложены в оптимальную конструкцию для региона. Появились барьеры в виде социального неприятия инвестиционных проектов», — сказал председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов.

Регоператорами становились те компании, которые до этого не занимались обращением с твердыми коммунальными отходами, в связи с этим они не развились так, как того требует сегодняшний день. По словам Неверова, работа с бытовыми отходами требует максимальной вовлеченности.

«Но постепенно с поддержкой федерального центра и ППК РЭО регоператоры встали на ноги. Этому, конечно, способствовала значительная собираемость платежей, увеличение до 90% в ряде регионов. Конечно, не все регоператоры смогли дойти до пути развития текущего дня. Но это понятно, потому что в ходе конкурсов в ряде регионов появились компании, которые не занимались обращением с ТКО, это логистические компании и те, которые занимаются промышленными отходами. А работа с ТКО это все-таки отдельная тема, требующая 100-процентной вовлеченности учредителей и сотрудников компании в эту непростую работу», — отметил Неверов.

Он добавил, что институт регоператоров стабилен, и основные риски уже не связаны с недофинансированием или другими внешними факторами. В основном, это те новые функции, которые регоператоры могут получить с дальнейшим ходом реформы, а именно с введением расширенной ответственности производителей (РОП), требованием федерального центра утилизировать как можно больше вторичных фракций и так далее.

«Институт регоператоров проходит путь эволюционного развития. Этим обусловлены сложности на старте реформы чистоты и процесс замены игроков на этом рынке, своего рода его оздоровления. Сегодня можно констатировать, что институт регоператоров состоялся. Вместе с тем, практика показала, что за деятельностью регоператоров любой формы собственности необходим профессиональный общественный контроль и мониторинг — это снижает риски социально-экологических конфликтов», — сказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.