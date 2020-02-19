Россию накрыло аномальное тепло. Виноват ветер с Атлантики

Непривычно теплая для февраля погода продлится до следующей недели. Такой прогноз актуален почти для всей территории России.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По словам синоптиков, практически вся территория России находится под воздействием Североатлантического циклона. Именно он обеспечивает необычным теплом большую часть нашей страны.

Они отметили, что аномалия температуры воздуха в среднем составляет +8…+12°, а на севере Урала и Сибири — до +16.

До конца выходных температурный фон прогнозируется выше климатической нормы на 4-8 градусов, возможно обновятся температурные рекорды. Ожидается облачная погода с осадками в виде дождя.

«В Москве 20–22 февраля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в ночные часы около нуля» — пишет Гидрометцентр.

В Санкт-Петербурге в эти дни температура поднимется до +4 грудусов, местами возможны небольшие осадки.

23 февраля с приближением западного волнового циклона ожидаются осадки, при этом температурный фон при этом не изменится.

Ранее синоптики назвали главную причину аномально теплой зимы. По их словам, виноваты теплые воздушные массы из Атлантики. Они вытеснили холодный сибирский воздух.