Российскому лету предсказали новые температурные рекорды

Предстоящее лето в России на европейской территории будет комфортным. В этом заверил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик также предсказал в ближайшее время очередные температурные рекорды.

По словам метеоролога, в своих расчетах на зиму он впервые применил новую технологию долгосрочных прогнозов. Она себя оправдала. Согласно этой же методике, лето на европейской территории России ожидается комфортным и, наконец, «нормальным».

«За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что она будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, все оправдалось. Сейчас я проецирую свои расчеты на летний сезон», — рассказал Тишковец. Его слова привела «Российская газета».

По словам синоптика, общий температурный фон в течение всех трех летних месяцев будет на большей части европейской России в целом на один-два градуса выше, чем средние многолетние значения. При этом средней температурой для Русской равнины считается +20… +25 градусов. Если будет теплее, то температурный коридор составит +21… +26 или даже +22... +27 градусов.

«Это идеальная зона климатического комфорта. Все, что выше +27 градусов, — это уже стресс для организма», — добавил Тишковец.

Он добавил, что даже 9 марта можно ожидать температурного рекорда. В течение дня термометры будут штурмовать отметку +10 градусов, что может привести к повтору рекорда 2017 года. В целом в Москве и области 9 марта ожидается небольшая облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. В Подмосковье ожидается до +11 градусов апрельского тепла, предсказал Тишковец.