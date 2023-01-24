Экология 24 января 2023, 17:30 Российским утилизаторам одежды начнут выдавать знак качества

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Добровольную верификацию они будут проходить на базе Ассоциации «Ресурс»

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная по инициативе Российского экологического оператора, стала официальным верификатором утилизаторов текстильных отходов. Проходить верификацию предлагается на добровольной основе, она направлена на эффективное взаимодействие участников сферы переработки текстиля. Об этом объявили участники стратегической сессии «Экологично=экономично: текстиль».

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«Существует большое множество различных типов отходов, и каждый из них необходимо в каком-то смысле регулировать. Сейчас речь зашла об отходах текстиля. Предложение ввести добровольную верификацию участвующих в обороте текстиля прозвучало еще в 2022 году на Российском экологическом форуме и вот уже вылилось в реальные шаги. Сегодня мы договорились, что таким верификатором станет Ассоциация „Ресурс“, зарекомендовавшая себя как востребованная дискуссионная площадка в сфере обращения с отходами. Все это направлено на более эффективное взаимодействие между участниками отрасли и как следствие увеличение процента переработки тех или иных видов отходов. Конкретно в этом случае — текстильных отходов. Напомню, что 78% текстиля, попадающего в мусорный бак, можно переработать. Поэтому так важно наладить систему сбора таких отходов, а для этого найти эффективных участников этого процесса, занимающихся полноцикловой работой с сырьем», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Предполагается, что система верификации Ассоциации «Ресурс» будет верифицировать предприятия, участвующие в обороте текстиля (сборщики, различные предприятия цикла переработки, сервисы с полным циклом работы и др.).

Ресурс является единственной площадкой, которая объединяет регоператоров, переработчиков, агрегаторов сбора текстиля, таких как фонд «Второе дыхание».

«Текстиль составляет больше трети объема захоронения на наших объектах может стать мусором на полигоне, а может получить вторую жизнь. Для этого нужно не только обеспечить систему сбора текстиля от населения отдельным потоком, но и систему стимулирования через эффективный РОП, а также жесткую систему требований к сборщикам, обеспечивающую возможность сбора отслуживших вещей только тем сборщикам, кто может обеспечит полный цикл работы с этим сырьем: продажу через комиссионки, благотворительность и переработку», — сказала заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова.

Среди действующих сервисов по обращению с текстилем уже есть центры, которые могут выходить на полноцикловую работу. Хорошим примером является Фонд «Второе дыхание», который направляет часть вещей на продажу в секонд-хендах, распространяет вещи в качестве благотворительной помощи. Из неутилизируемых остатков производится ветошь обтирочная. А синтетику направляют на переработку в гранулы для создания новой продукции.

«Некоммерческие организации и в России, и за рубежом играют огромную роль в развитии рынка сбора и перераспределения текстиля. Для нас важно перенаправить вещи таким образом, чтобы они решали социальные проблемы. Например, это сбор гуманитарной помощи для незащищенных групп населения. Текстиль также влияет на экологическую ситуацию. С развитием быстрой моды пришло понимание, что без грамотной переработки и перераспределения текстиля мы будем получать миллионы тонн отходов. И вместо переработки они будут отправляться на мусоросжигательные заводы», — отметила основательница Благотворительного фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева.

На базе «Ресурса», членами которого являются действующие игроки, специалисты в сфере утилизации, представители науки и общественных организаций, регоператоров будут представлены прошедшие верификацию предприятия. Компании разместят на своих сайтах баннер о том, что прошли верификацию. «Ресурс» разместит список этих компаний на своем сайте.

«Идея проведения верификации родилась в дискуссии, в сообществе. Мы сами не делаем систему сбора и не конкурируем с участниками рынка, но у нас есть опыт экспертиз, поэтому с этой инициативой обратились к нам. Для нас эта просьба была ожидаемой, и мы согласились, что будем работать в этом направлении. Мы понимаем, что никто не должен быть универсальным многостаночником, но в приоритете должны быть те, кто готов обеспечить прослеживаемость отходов. Прослеживаемость должна быть доступна, чтобы люди, которые сдают текстиль и прилагают усилия, имели возможность видеть, где оказывается то, что они сдали.

Верификация — это самый доступный, демократичный, простой и открытый инструмент для достижения этих целей», — отметила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Процедура подразумевает несколько шагов, первый шаг — это публичное согласие с принципамипрослеживаемости и равноудаленности, ответственности. Второй шаг — организация добровольно подает в «Ресурс» документ — свою декларацию об осуществлении деятельности, а также заполняет опросник, при помощи которого компания заявляет, что хочет участвовать в системе взаимодействия в сфере переработки текстиля. Третий шаг — эксперты Ассоциации выезжают на площадку, сверяются с чек-листом, который разошлют в ближайшее время организациям, которые занимаются обращением с отходами. Они смогут дать предложения по усовершенствованию, По итогам выставляется балльная оценка, что заявитель подтвердил обозначенные им в декларации параметры.

На сессии спикеры обсудили возможности сбора, переработки и возвращения в экономику текстиля, бывшего в употреблении. Предложения по снижению уровня текстильных отходов у каждого были разные. Но все сошлись в одном — текстиль должен возвращаться во вторичный оборот.