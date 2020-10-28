Необычную погоду пообещали российским регионам

Жителей Воронежской области в ближайшее время ждет очень необычная погода. Синоптики прогнозируют в восточной части региона высокую пожарную опасность. При этом на западе области ожидаются заморозки.

«Очень необычная погода на юге Европейской России, в частности, в Воронежской области совершенно необычная погода. На востоке области высокая и чрезвычайная пожарная опасность, еще возможны природные пожары. А на западе области — заморозки до -4 градусов», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА «Новости».

Кроме того, в некоторых регионах России будет некомфортная и опасная погода, отметил синоптик. В частности, в Республике Коми ожидается сильный снег и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а в Челябинской области порывы ветра могут доходить до 25-27 метров в секунду.

При этом, как уточнил метеоролог, в Красноярском крае, Алтайском крае, Ненецком автономном округе, Кемеровской области и на Урале некомфортность погоды будет заключаться во всех видах осадков при довольно теплой погоде.

«Бабья осень» придет в европейскую часть России на этой неделе, ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура воздуха превысит климатическую норму на пять-шесть градусов. Комфортные метеоусловия придут по крайней мере в среднюю полосу России, Среднерусскую равнину. Эта территория страны попадет под влияние теплого антициклона.