Российским регионам предсказали досрочный приход летней погоды

Аномальная для мая жара придет на Урал на предстоящей неделе. Погода будет характерной для конца июня — начала июля. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что жару принесет циклон, который пока находится в европейской части России, но быстро перемещается в сторону Поволжья и Урала.

«В ближайшие дни будет не просто высокая температура, а очень высокая», — подчеркнул синоптик.

Вильфанд отметил, что на юге Уральского федерального округа температура превысит норму на семь-восемь градусов. На севере превышение будет еще больше: 8—12 градусов выше нормы.

«Начиная с 12–13 мая температура в Свердловской области составит +24...+29 градусов, в Челябинской области +26…+31 градус, в Курганской +25…+30 градусов, в Тюменской +22…+27, в ХМАО +14…+19. Это очень высокие температуры для весны», — подчеркнул представитель Гидрометцентра.

Отдельно он отметил, что в связи с повышением температуры и приходом жаркой погоды пожарная опасность в лесах повышается до четвертого и пятого классов, что нехарактерно для весны.