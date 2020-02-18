Российский ученый сказал, что глобального потепления не будет. Ледниковый период более вероятен

По данным телеканала «Царьград», доказательством этого ученый считает исследования замерзания воды в Таганрогском заливе.

«За последние 15 лет Таганрогский залив в среднем был ежегодно покрыт льдом 54 дня. Для юга это необычно много и ближе, скорее, к похолоданию», — объяснил он и добавил, что нельзя делать выводы по непривычно теплой зиме.

Кроме того, среднегодовая температура также не показывает тенденцию к глобальному потеплению. Впрочем, ледниковый период грозит планете не раньше, чем через тысячу лет.