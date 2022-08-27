Российский спутник показал, как выглядят из космоса обмелевшие реки в Европе

Роскомос показал обмелевшие из-за аномальной жары реки в Европе. Госкорпорация выложила снимок в своем Telegram-канале.

«Спутники Роскосмоса продолжают мониторинг чрезвычайных ситуаций по всему миру. Космический аппарат „Канопус-В“ запечатлел обмеление рек, которое происходит из-за аномальной жары на европейской территории», — сказано в сообщении.

На снимке видна итальянская река По с отмелью.

Об аномальной жаре в Европе стало известно в начале августа. В Германии из-за рекордно низкого уровня воды в Рейне возникли проблемы с судоходством. СМИ писали, что, если дождей долго не будет, в стране «высохнут не только поля и леса, но и вся экономика».

Уровень воды сильно упал и в Дунае. Правительство Румынии пожаловалось на недостаток воды для полива полей. Они также уточнили, что судоходство может остановиться из-за проступивших песчаных островков и остовов давно затонувших кораблей.