Экология 15 февраля 2024, 15:27 Российский опыт управления мусоровозами могут начать применять в Казахстане РЭО

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Типовое решение для автоматизации деятельности региональных операторов — автоматизированную информационную систему «Автоматизация деятельности регионального оператора» (АИС «АПРО») — представили в Астане в начале февраля. АИС «АПРО» создавалась при участии Российского экологического оператора. Система помогает следить за движением мусоровозов и оптимизировать их маршруты.

«АИС „АПРО“ создана при участии экспертов РЭО и является типовым отраслевым решением. Мы сформировали уникальные компетенции в экспертизе цифровых решений, специалисты РЭО имеют опыт в изучении и разработке систем, учитывающих передовой международный опыт. Уровень контроля над процессами в отрасли, которого удается достичь благодаря цифровым решениям РЭО, не удалось достичь ни одной другой стране мира. Мы уверены, что коллегам из Республики Казахстан может быть интересен и полезен наш опыт и знания об эталонных отраслевых практиках», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По словам заместителя генерального директора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, платформенные решения позволяют обеспечить единый стандарт в подходе и комплексному решению задач отрасли обращения с ТКО.

«Поделились опытом с коллегами из Казахстана, семинар прошел продуктивно. Обсудили насущные вопросы и актуальные проблемы отрасли. Решение РЭО было продемонстрировано руководителям госорганов, ответственных за область обращения с отходами. По итогам встреч и презентаций появились предложения о дальнейшем взаимодействии и заимствовании экспертизы РЭО для проектов в Казахстане», — сказал Алексей Буров.

Презентация состоялась на семинаре «Барьеры в регулировании процессов управления твердыми бытовыми отходами. Передовой международный опыт по внедрению цифровой системы управления отходами».