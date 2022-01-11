Российский экологический оператор выйдет на биржу

ППК «Российский экологический оператор» получила кредитный рейтинг на уровне ruA (умеренно высокий уровень кредитоспособности). Рейтинг РЭО присвоило рейтинговое агентство «Эксперт РА» 11 января.

«В прошлом году правительство РФ одобрило для РЭО еще одну меру поддержки в виде выпуска зеленых облигаций. В ноябре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 миллиардов рублей, которую рассчитываем разместить в течение ближайших 3 лет. С целью привлечения широкого круга инвесторов ППК „РЭО“ прошло процедура присвоения кредитного рейтинга от одного из ведущих российских рейтинговых агентств. Теперь после того, как „Эксперт РА“ присвоило РЭО кредитный рейтинг на уровне ruA, что означает умеренно высокий уровень кредитоспособности, мы можем выйти на биржу. Средства, полученныеот размещения зеленых облигаций, будут направлены на развитие отрасли обращения с ТКО, в том числе на строительство новых объектов и модернизацию старых. Все это делается для достижения показателей, заявленных в нацпроекте „Экология“, согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, а объем ТКО, направляемых на захоронение, снизиться до 50%», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

РЭО планирует выйти на публичный долговой рынок с выпусками в рамках программы облигаций с планами по заимствованию до 100 миллиардов рублей до 2024 года включительно. Средстваот выпусков будут направлены на инвестиции в новые проекты. ППК является получателем государственной субсидии, которая позволит компании компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

В широком смысле рейтинг является инструментом повышения прозрачности рынка. Для инвесторов он позволяет сопоставлять эмитентов при сравнении друг с другом. Инвестиционные планы частных и институциональных инвесторов основываются в значительной степени на кредитных рейтингах.