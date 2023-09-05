Экология 05 сентября 2023, 17:06 Российский экологический оператор приступил к созданию портала «Цифровой РЭО» РЭО

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Российский экологический оператор приступил к созданию портала «Цифровой РЭО», посвященного вопросам цифровизации в сфере обращения с отходами. Портал «Цифровой РЭО» должен стать единым информационным пространством для бизнеса, научного сообщества и власти, а также источником новостей об успешных кейсах в сфере цифровизации отрасли обращения с отходами.

«Построение экономики замкнутого цикла в рамках „мусорной реформы“ напрямую зависит от новейших технологий. Научно-технические открытия в области ИT существенно расширили свои границы в последние годы, но темпы внедрения новых технологий в отрасли пока недостаточны. Портал „Цифровой РЭО“ поможет предприятиям узнавать о современных цифровых решениях и внедрять их в свое производство», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На первых этапах ППК «РЭО» планирует реализовать на портале уникальный маркетплейс российского ПО, где будет представлено программное обеспечение из Реестра ИТ-решений ППК «РЭО» по таким направлениям, как обращение с ТКО, экомониторинг, экономика замкнутого цикла и беспилотные летательные аппараты.

Также на Портале, для вовлечения молодых ИТ-специалистов в процессы цифровой трансформации отрасли, РЭО создаст блок, посвященный проходящим и запланированным конкурсам и хакатонам.

«Портал „Цифровой РЭО“ направлен на привлечение внимания общества к актуальным вопросам цифровизации, а также сокращение временных издержек участников отрасли на подбор цифровых продуктов для внедрения их в бизнес процессы», — отметил заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Планируется, что портал «Цифровой РЭО» заработает как полноценная информационная площадка уже в следующим году.