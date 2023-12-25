Экология 25 декабря 2023, 11:56 Российский экологический оператор получил статус «друга молодежи» РЭО

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Российский экологический оператор победил в номинации «Друг молодых» Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» Росмолодежи.

«Я убежден, что именно молодые люди, что их невероятная энергия привносит большой вклад в экопросвещение всех жителей нашей страны. Поэтому мы как куратор реформы обращения с отходами стараемся поддерживать инициативы молодежи. И, поверьте, эта награда значит для нас очень много. Значит, мы смотрим с молодежью в одну сторону. И вся работа проделана не зря», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Российский экологический оператор регулярно становится партнером молодежных форумов. Вместе с Росмолодежью в этом году РЭО экологизировал 25 форумов. С 2021 года РЭО провел более 1600 волонтерских акций, а мастерскую переработку «Зеленый фургон» посетили 38 тысяч человек. Было собрано более 200 тысяч тонн макулатуры в рамках акций «Миллион Родине» и Бумбатл.

«И это не просто цифры. Все собранное во время наших акций сырье получило вторую жизнь именно благодаря молодым. Также для развития молодых волонтеров у нас есть сайт с курсом „Дневник эковолонтера“ — очень полезный ресурс, который пользуется популярностью в сообществе „Зеленой Лиги“. Кстати, за год выросло оно до 50 тысяч участников и 57 экоклубов. И все это невозможно представить без участия молодежи. Спасибо!» — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Награда в номинации «Друг молодых» присуждается юридическим лицам в форме коммерческих организаций, реализующих социально полезную деятельность в сфере молодежной политики в рамках стратегий развития программ корпоративной социальной ответственности. Организатор премии — Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Награждение проходило 22 декабря в Москве в Доме молодежи на Международной выставке-форуме «Россия».