Экология 16 апреля 2024, 16:30 Российский экологический оператор подвел итоги работы за 5 лет

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в присутствии вице-премьера Виктории Абрамченко представил открытый отчет о деятельности публично-правовой компании за пять лет. В мероприятии также принял участие глава Минприроды Александр Козлов и представители государственных органов и бизнес-сообщества.

«Хочу отметить, что к построению системы обращения с отходами ППК РЭО подходит правильно, фактически создавая с нуля новую отрасль. При чем в крайне сжатые сроки. Для успеха реформы и выполнения национальной цели развития, обозначенной Президентом, в первую очередь необходимо создать современную инфраструктуру по обработке и утилизации отходов. Несмотря на санкционное давление и объективное сокращение объемов государственной поддержки, удалось создать 250 объектов по обработке и утилизации отходов. Это позволило увеличить долю отходов, направляемых на обработку с 7 до 53%. При этом доля утилизируемых отходов выросла с 3% в 2018 году до 13% по итогам 2023 года. Но темпы реформы и скорость создания новых мощностей сильно отличаются от региона к региону. Тройка худших на сегодняшний день — это Дальневосточный, Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа», — подчеркнула вице-премьер.

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В 2020 году Наблюдательный совет РЭО одобрил Стратегию развития компании на период до 2025 года.

«В этом году РЭО исполнилось пять лет, и сегодня мы подводим итоги нашей работы за прошедший период, а также обсуждаем общие задачи и планы на будущее. Конечно, важный вопрос — построение соответствующей инфраструктуры для отрасли в стране. Всего на настоящий момент за счет средств от выпуска облигаций РЭО профинансировано строительство 18 объектов на общую сумму 29,9 млрд рублей. Это 6 млн тонн мощностей на территории 11 субъектов. Кроме того — мы подчеркнем, что на сегодняшний день удалось сформировать перспективный портфель из 113 проектов с общим объемом инвестиций около 300 млрд рублей», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

В июле 2020 года Президент РФ актуализировал национальные цели развития России до 2030 года. В частности, Указом Президента № 474 был установлен показатель национальной цели по созданию устойчивой системы обращения с ТКО, которая обеспечит 100%-ную сортировку отходов и снижение объемов захоронения отходов в 2 раза. Федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО», а позднее и федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», стали ключевыми механизмами достижения поставленных в Указе № 474 целей.

Отчет РЭО был презентован представителям различных ведомств и банков 16 апреля в Москве. В мероприятии также приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, председатель Совета директоров Группы компаний «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Сергей Мамедов, члены Наблюдательного совета ППК «Российский экологический оператор», министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.