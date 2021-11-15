Российский экологический оператор поддержал проведение Экодиктанта

С 14 по 21 ноября в России пройдет экологический диктант, участие в котором, по прогнозам, примут более трех миллионов человек. Российский экологический оператор (РЭО), курирующий реформу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), стал информационным партнером мероприятия.

«Сейчас все больше людей подключается к экоповестке, участвует в различных проектах, направленных на формирование новой модели поведения. Представители компаний и органов власти тоже принимают участие в подобных мероприятиях, как Экодиктант. Причем не только потому, что важно включаться в реализацию целей устойчивого развития, но и повышать уровень экологической грамотности, культуры своего персонала. Рады быть информационными партнерами данного события и призываем всех принять участие в нем», — отметил глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

По данным ВЦИОМ, в среднем более трети россиян беспокоятся о современных экологических проблемах. Самыми актуальными проблемами россияне назвали загрязнение водоемов отходами (43%), загрязнение водоемов промышленными и канализационными стоками (37%), незаконную вырубку лесов (37%), несанкционированные свалки (35%), загрязнение воздуха (32%), лесные пожары (31%). Именно исследования ВЦИОМ стали основой Экодиктанта.

По структуре диктант будет разделен по возрастам — для детей, подростков, взрослых и людей, чья профессия связана с экологией, в каждом блоке — по 25 вопросов. На диктант отводится 45 минут.

По словам организаторов, в 2021 году Экодиканту присвоили статус международного проекта. Он проходит онлайн на сайте Экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках. Свое желание участвовать изъявили 54 корпорации, проект также поддержали главы 85 субъектов РФ и 22 федеральных органа исполнительной власти. Организаторы Экодиктанта — АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России и общероссийским движением «Ангел-ДетствоХранитель».