Экология 14 июня 2023, 13:03 Российский экологический оператор организовал раздельный сбор отходов на ПМЭФ-2023

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РЭО стал экопартнером форума

Российский экологический оператор выступил экологическим партнером XXVI Петербургского международного экономического форума, который проходит 14−17 июня 2023 года. РЭО организовал на Форуме раздельный сбор отходов, мастерскую переработки «Зеленый фургон», а также проведет сессию, посвященную отрасли обращения с отходами и экономике замкнутого цикла.

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«Ежегодное участие РЭО в Петербургском международном экономическом форуме стало неотъемлемой частью нашей работы по формированию экономики замкнутого цикла и развитию отрасли по обращению с отходами в целом. Каждый год мы стараемся уделить максимальное внимание экологизации Форума. Организуем раздельный сбор отходов, чтобы каждый участник мог стать приверженцем осознанного потребления и попробовал перейти на новую, более экологичную, модель поведения. А чтобы наглядно продемонстрировать, как отходы обретают вторую жизнь, мы установили мастерскую переработки „Зеленый фургон“. И, конечно, это наша отраслевая сессия, на которой мы подведем промежуточные итоги реформы и обсудим основные направления создания экономики замкнутого цикла в России», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Сессия «На пути к переработке: от отходов к ресурсам», организованная РЭО, пройдет 15 июня в 09:00 в Конференц-зале G1.

«Зеленый фургон» представляет собой стенд и фургон, в котором размещаются станки для переработки пластика (электрошредер, инжектор, экструдер, ПЭТ-лодка), а также проводятся мастер-классы по апсайклингу, пошиву экосумок и изготовлению новых предметов из пластика. На ПМЭФ-2023 фургон располагается рядом с пунктом контроля и досмотра в зоне G, он будет открыт все время работы Форума.