Российский экологический оператор стал первой организацией с ESG-рейтингом среди публично-правовых компаний

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг ESG ППК «Российский экологический оператор» на уровне ESG-II©, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный. Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев отметил, что достичь такого уровня рейтинга удалось благодаря регистрации выпуска программы облигаций и внедрению стратегических документов, утверждающих основные подходы к устойчивому развитию. Глава компании подчеркнул, что это не только ESG-оценка РЭО, но и всей отрасли обращения с ТКО.

«За прошедшее время ППК РЭО сделала ряд шагов для устойчивого развития компании и отрасли в целом. В 2021 году была зарегистрирована программа облигаций ППК РЭО на сумму 100 млрд рублей — у ППК РЭО появилась возможность выпускать зеленые облигации. Средства пойдут на строительство новых объектов обращения с ТКО и модернизацию существующих, что скажется положительно на окружающей среде и социуме, а также снизит полигонное размещение ТКО. Мы уже определили предварительный список перспективных проектов на 2022 год, это объекты в Московской, Свердловской, Нижегородской, Тульской, Кемеровской областях, в республиках Татарстан и Якутия. Хочу подчеркнуть, что это не просто высокий рейтинг Российского экологического оператора, но и очень высокий рейтинг всей отрасли обращения с отходами, которую курирует вице-премьер Виктория Абрамченко. Благодаря рейтингу, в отрасль будут еще активнее привлекаться деньги на финансирование новых проектов», — сказал Денис Буцаев.

ППК РЭО разработала Политику зеленого финансирования и основные приложения к ней — Декларацию устойчивого развития отрасли и ESG-стандарт деятельности компаний в сфере обращения с отходами и ВМР. Также ППК РЭО готовит к утверждению основные подходы к устойчивому развитию, информационную политику и регламент экспертного (общественного) заверения отчетов по устойчивому развитию. По данным «Эксперт РА», это может оказать положительное влияние на уровень рейтинга в будущем.

«ППК РЭО вкладывает средства в экологические проекты. В 2021 году компания профинансировала пять проектов в трех регионах на сумму 6,2 млрд рублей: ООО «Комбинат», ООО «КПО Нева», ООО «ЭкоРесурсПоволжье», ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт», ООО «Регион-Комфорт». Минимальная доля утилизации на объектах с учетом вторичных материальных ресурсов составляет 50%, а в среднем это значение достигает 69%. Кроме того, ППК РЭО выкупил облигации «ЭкоЛайн-ВторПласт» на общую сумму 2 млрд рублей. Средства пошли на строительство крупнейшего в стране завода по переработке пластика. Этот выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1587», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Сергей Королев.

Председатель экспертного совета по устойчивому развитию ППК РЭО Светлана Бик назвала присвоение ESG-рейтинга компании важнейшей вехой в развитии отрасли с опорой на социально-экологические приоритеты. Это также подтверждает, что ППК РЭО выбрала стратегию инвестирования, которая отвечает принципам устойчивого развития.

«Присвоение ESG-рейтинга — это подтверждение со стороны независимого рейтингового агентства, одного из ведущих на рынке, что практика и стратегия инвестирования ППК РЭО соответствуют принципам устойчивого развития, документам, которые в этой сфере регламентируют процесс. Но еще важнее то, что это сигнал для всей отрасли, которая занимает ключевое место в формировании экономики замкнутого цикла и качественного обращения с отходами. То, что ППК РЭО получил внешнюю верификацию и высокую оценку своих действий и разработанных стратегических документов, дает ему полное право воздействовать на саму отрасль. Лучшие компании могут присоединиться к разработанным в ППК РЭО документам в отношении устойчивого развития. Также это чрезвычайно важный сигнал для кредиторов. РЭО готовится выпустить облигации, и компания уже подтвердила свою приверженность зеленым принципам. В России не так много компаний с государственным участием пошли на такую внешнюю независимую верификацию. ППК РЭО это сделала, и у нее появилось обоснование дальше работать по перестройке отрасли», — обратила внимание Светлана Бик.

В своей оценке агентство «Эксперт РА» указало, что в 2021 году ППК разработала федеральную схему обращения с ТКО и согласовала ее со всеми 85 субъектами РФ, провела инвентаризацию технологий, которые используются в отрасли ТКО в России, разработала технологические решения для объектов обработки. В феврале 2022 года полномочия РЭО были расширены на вторичные ресурсы — отходы, пригодные для дальнейшей утилизации. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. РЭО также сможет осуществлять функции заказчика, оператора и разработчика государственных информационных систем, предоставлять акционерные займы юрлицам (частным инвесторам), участником которых выступает компания. Кроме того, РЭО теперь отвечает за реализацию федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» и руководит новым федпроектом «Экономика замкнутого цикла».

В блоке E (Environmental, Окружающая среда) говорится, что в компании внедрена система электронного документооборота, используется энергосберегающее оборудование, установлен фандомат для приема вторсырья, внедрен раздельный сбор отходов бумаги. Агентство положительно оценило практику ответственного инвестирования компании в части экологических аспектов.

В блоке S (Social, Общество) агентство указало, что в ППК РЭО утверждены правила внутреннего распорядка, положение о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников, об адаптации работников. При Наблюдательном совете создан и функционирует Комитет по кадрам и вознаграждениям. В связи с производственной необходимостью сотрудники компании могут получить дополнительное образование. В 2021 году обучение проводилось в ВШЭ, РШУ, РЭШ, Национальном Центре ГЧП, РАНХиГС.

«Агентство положительно оценивает просветительские мероприятия и проекты, оказывающие существенное влияние на социум, реализуемые и проводимые ППК РЭО. К таким проектам относятся Зеленая школа, РЭО Радар, Зеленая премия, проект «Зеленый», разработка добровольного ESG-стандарта деятельности компаний в сфере обращения с отходами и ВМР, создание Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», — говорится в сообщении «Эксперт РА».

Оценка по блоку G (Governance, Корпоративное управление) основана на Стратегии развития ППК РЭО. В ней подведены ключевые итоги реализации стратегии в 2020 году, определены приоритеты дальнейшей деятельности, установлены значения ключевых показателей эффективности компании на период до 2024 года, сформулированы ESG-инициативы. В ППК РЭО утвержден Наблюдательный совет, в чьи функции входит в том числе рассмотрение заключений по оценке рисков сделок и принятие решений по финансированию инвестпроектов.