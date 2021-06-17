Российский бизнес начал путь к экологичности

В отличие от Запада, в России тема экологии пока обсуждается не очень широко. Однако российские компании вслед за западными уже начали трансформироваться в более экологичные, написало издание «Взгляд.ру».

По сравнению с Европой или Америкой экологическая повестка в России слабая. Согласно результатам опросов, лишь 10-15% россиян стараются покупать экологически чистую продукцию и вообще задумываются об этой проблеме.

Однако российские компании, несмотря на невысокий спрос, уже стараются позиционировать себя как заботящихся об экологии. В первую очередь это касается компаний, ориентированных на экспорт и западного бизнеса в России.

И если на Западе запрос общества на экологичность побудил бизнес двигаться в этом направлении, похоже, что в России ситуация может сложиться ровно наоборот.