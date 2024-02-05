Экология 05 февраля 2024, 13:31 Российских старшеклассников начнут обучать экономике замкнутого цикла

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РЭО подготовил методичку, чтобы помочь педагогам готовить школьников для работы в экономике замкнутого цикла

Российский экологический оператор разработал при поддержке НИУ ВШЭ методические рекомендации по организации проектной деятельности в области экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) для школьников 9−11 классов. В пособии педагоги узнают, как делать экопроекты вместе со школьниками и как помочь им с выбором профессии, связанной с экологией.

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«По принципам экономики замкнутого цикла должно работать как можно больше производств, а среди граждан должно расти число экологически осознанных. Необходимым шагом является вовлечение молодого поколения в вопросы экологии и защиты окружающей среды. При поддержке РЭО в школах проводятся экологические уроки, экоакции и различные активности. Методические рекомендации РЭО помогут педагогам развить у юных граждан России экопривычки и зародить интерес к экологическим вопросам, включая те, которые касаются сферы обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Из пособия педагоги могут узнать, как подготовить проекты по ЭЗЦ для федеральных конкурсов, в том числе предоставляющих преференции при поступлении в вузы.

«Рекомендации адресованы педагогам старшей школы. Предложенные в них кейсы помогут организовывать проекты и акции вместе со старшеклассниками и проводить профориентационные занятия в школе, познакомить будущих экологов с запросами отрасли обращения с отходами на кадры», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Пособие позволит увеличить количество проектов — финалистов и призеров региональных, федеральных и международных конкурсов проектов в междисциплинарных и отдельных направлениях (естественно-научных, ИТ и инженерных, социально-экономических), повысить осознанность при выборе образования и будущей карьеры.

«Настоящие рекомендации направлены на формирование проектных компетенций в ЭЗЦ молодежи со старшей школы и представляют собой квинтэссенцию академических исследований и более чем 10-летнего опыта Института экологии НИУ ВШЭ и партнеров по данным направлениям. Мы искренне благодарим ППК „Российский экологический оператор“ за усилия по созданию и развитию ЭЗЦ в России и предоставленную возможность делиться нашим опытом со всеми заинтересованными», — сказала заместитель директора Института экологии НИУ ВШЭ Наталья Поротникова.

Рекомендации можно использовать при работе в старших школах и учреждениях дополнительного образования. Пособие можно скачать по ссылке на сайте РЭО в разделе «Медиабанк».