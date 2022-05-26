Российских педагогов обучат экологии

ППК «Российский экологический оператор» и ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» в рамках Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД» организуют для педагогов образовательный цикл вебинаров «Зелёный Ход».

«Подготовили для педагогов образовательный цикл вебинаров „Зелёный Ход“. Участники смогут вместе с экспертами в сфере образования и сфере обращения с отходами повысить уровень профессиональных компетенций по теме обращения с ТКО; представить собственные педагогические практики по формированию у школьников навыков обращения с отходами и организации экологических событий. Экопросвещение — очень важное направление в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Предлагаемые вебинары будут также включать консультации педагогов по организации занятий интерактивного курса «Зеленая школа» для учеников 1−11 класса ППК Российский экологический оператор, который включён в мероприятия Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХод», объединившего более 170 000 человек из 75 субъектов Российский Федерации.

Образовательный цикл стартует 26 мая. К участию в цикле приглашаются педагоги и методисты образовательных организаций. Найти подробную информацию и присоединиться к циклу можно по ссылке.

После завершения цикла вебинаров «Зелёный Ход» все слушатели получат сертификаты.